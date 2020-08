"Los ciclos se acaban": Andrea Pirlo confirma la salida de Gonzalo Higuaín de la Juventus

El entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo, anunció este martes la salida de uno de los jugadores más reconocidos del equipo: el delantero Gonzalo Higuain.

El DT de la Vecchia Signora, quien tendrá su primera experiencia a cargo de un equipo, dio a conocer este hecho durante una conferencia de prensa.

"Hablé con Higuaín. Es una persona a la que admiro mucho, hizo un ciclo importante aquí, fue un gran jugador pero hablando con él decidimos que los caminos deben separarse. Fue un gran campeón pero los ciclos se acaban. Fue marginado, pero como una persona seria hablamos entre nosotros, tomando esta decisión", señaló el ex volante.

Cabe mencionar que el ariete argentino de 32 años tenía contrato por una temporada más con la Juventus, por lo que tendrá que buscar un nuevo elenco.

En ese sentido, hace unos días atrás Higuaín señaló a Fox Sports que no veía con malos ojos jugar en el futuro en la MLS en Estados Unidos.

"En un futuro pensá que van muchos jugadores a jugar ahí, sería lindo. Pero bueno, ahora estoy acá y vamos a ver qué pasa", expresó.

