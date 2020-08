¿Dos grandes de la Premier, un reencuentro con Alexis o un club sorpresa? Los equipos a los que podría llegar Lionel Messi

Un verdadero terremoto en el mundo del fútbol causó la noticia de que el delantero argentino Lionel Messi informara al Barcelona que quiere dejar el equipo.

Según informó TyC Sports, el astro trasandino mediante un burofax su intención de partir de forma libre del cuadro blaugrana, apelando a la cláusula unilateral que tiene cada final de temporada de romper su contrato

Sin embargo, acorde a Sport, el elenco catalán respondió al jugador indicando que su petición no tiene sustento legal ya que el periodo para que renunciase a la renovación y pudiera salir libre ya pasó, debido a que la fecha tope era el 30 de mayo

Todo esto en momentos que se vive toda una crisis al interior del club tras la humillante eliminación ante el Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League, tras caer por 8-2 y que derivó en la destitución del entrenador Quique Setién y la llegada del holandés Ronald Koeman.

Los grandes de Europa que sueñan con Messi

Mientras se define la eventual salida de "Lio" del Barcelona, diferentes equipos del Viejo Continente anhelan contar con el argentino.

El Manchester City sería una de las opciones, considerando el poderío económico de la escuadra inglesa, además de contar con Josep Guardiola en la banca y con Sergio Agüero en el plantel.

"Pep" dirigió a Messi en el Barcelona que ganó todo en Europa hace unos años y mantiene una buena relación con el rosarino. Mientras que el "Kun" es uno de sus amigos, compartiendo durante años en la Selección Argentina, tanto a nivel de juveniles como en la adulta.

También aspira a contar con el delantero el rival de los "citizen", el Manchester United. Según informa Deportes Cuatro, los "red devils" estarían mejor situados para lograr la contratación, debido a la capacidad financiera con la que cuentan.

Los otros dos elencos europeos que podrían intentar ir por Messi son el Inter de Milan y el PSG. El primero serviría para concretar el reencuentro del argentino con Alexis Sánchez, quienes compartieron vestuario en Barcelona. El segundo, reuniría nuevamente al rosarino con Neymar, otro de los nombres con los que jugó en el Camp Nou.

¿Un equipo sorpresa?

Pero no solamente los grandes de Europa sueñan con "Lio", sino que también dos elencos de América tienen la mirada puesta en lo que acontecerá con la "Pulga".

Uno es Newell's Old Boys, la escuadra argentina desde donde salió Messi y que pese a no contar con los recursos para concretar el fichaje, espera atraerlo de otra manera. Esto se sustenta en los propios dichos del rosarino, que ha manifestado públicamente su interés de jugar en dicho club.

"Siempre digo que de acá no me quiero ir, no tengo la idea de moverme. Tengo el sueño de poder jugar en Newell's en el fútbol argentino, pero no sé si realmente se va a dar, porque tengo una familia que está por delante de mi deseo", señaló hace unos meses a TyC.

Por último, aparece la MLS de la mano de David Beckham y su Inter Miami. Esto luego que el ex volante inglés asegurara que su sueño es poder reunir a Messi y a Cristiano Ronaldo en el equipo.

Los clubes a los que sigue Messi

Mientras la prensa internacional sigue atenta a todo lo que pasa con el todavía delantero del Barcelona, los medios comenzaron a destacar cuáles son los equipos a los que "Lio" sigue a través de Instagram.

En ese sentido, además del Barcelona, otros tres elencos cuentan con Messi entre sus seguidores: Newell's, Manchester City y el Chelsea.