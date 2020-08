En la UC le contestaron al "Mono" Sánchez: "Con Unión no es un clásico"

"Es un 'Superclásico'. Me encanta ganarles y cuando pierdo, me duele el alma. Cuando gano, festejo como tres días seguidos. Audax o Palestino no tienen la misma importancia que ganarle a la 'Cato"". De esa forma, Diego Sánchez, portero de Unión Española comenzó a "encender" el duelo de este sábado frente a Universidad Católica, por la reanudación del fútbol chileno. Desde la UC le respondieron al golero.

Fue Raimundo Rebolledo, lateral del conjunto precordillerano, quien expresó en conferencia de prensa: "Me parece que es algo que muchos equipos quieren, ganarle a Católica, a los equipos grandes. Es interesante para ellos y para nosotros, con Unión Española hemos tenido buenos partidos, pero personalmente creo que no es un clásico".

Sobre el elenco de Ronald Fuentes, "Catuto" sostuvo: "No sé si irán a cambiar su estilo de juego, venían haciendo las cosas bien, teniendo buenos partidos. Nosotros nos estamos enfocando en lo que ellos venían haciendo, tienen un buen mediocampo, no tenemos que dejarlos jugar. Estamos tratando de ver sus fortalezas y debilidades para contrarrestar, no vamos a cambiar nuestro estilo de juego".