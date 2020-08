Colo Colo y Universidad Católica ya tienen fecha y hora para todos sus partidos por la Copa Libertadores

Colo Colo y Universidad Católica volverán con todo a la acción. Es que a su participación en el Campeonato Nacional, el cual se reanudará este fin de semana, se suma la vuelta de albos y cruzados a la Copa Libertadores en septiembre.

Matías Fernández : "Cada día me siento mejor y ese es mi foco" "Quiero disfrutar, ir mejorando y llegar a los bien partidos, para que al equipo le vaya bien dentro de la cancha", señaló el volante de Colo Colo.

Y los dos elencos nacionales ya tienen fecha y hora para todos sus partidos que restan de la fase grupal, después de que la Conmebol oficializara la programación.

En el caso del Cacique, ya se sabía que su retorno al torneo continental sería el 15 de septiembre ante Peñarol en el estadio Monumental, pero ahora se ratificó el horario, que será a las 19:15.

¡Tome nota! Este fin de semana vuelve el fútbol chileno con partidazos de los grandes Colo Colo recibirá a Wanderers, la UC hará lo propio con Unión y Palestino será "local" ante la "U" en San Carlos.

En tanto, la UC lo hará el 16 de septiembre, cuando reciba a Gremio de Porto Alegre a las 21:30 horas en San Carlos de Apoquindo.

Esta es la programación para albos y cruzados

COLO COLO

15 de septiembre, 19:15 horas, vs. Peñarol, estadio Monumental.

23 de septiembre, 19:15 horas, vs. Athletico Paranaense, estadio Arena Da Baixada.

29 de septiembre, 19:15 horas, vs. Peñarol, estadio Campeón del Siglo.

20 de octubre, 21:30 horas, Jorge Wilstermann, estadio Monumental.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

16 de septiembre, 21:30 horas, vs. Gremio, estadio San Carlos de Apoquindo.

23 de septiembre, 19:30 horas, vs. America de Cali, estadio Olímpico Pascual Guerrero.

29 de septiembre, 19:15 horas, vs. Gremio, estadio Arena do Gremio.

22 de octubre, 21:30 horas, vs. Inter de Porto Alegre, estadio San Carlos de Apoquindo.