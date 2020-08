Secretario técnico del Barcelona: "Nosotros queremos que Lionel Messi se quede"

El secretario técnico del FC Barcelona, Ramón Planes, manifestó que la dirigencia del cuadro blaugrana realizará todos los esfuerzos posibles para que el delantero argentino Lionel Messi continúe en la institución.

Planes, durante la presentación del portugués Francisco Trincao, dio a conocer la postura de la regencia culé ante la sorpresiva decisión del rosarino de querer salir del club que lo ha acogido por 20 años.

"Fue una noticia importante lo de Messi, pero lo que pensamos y lo hemos dicho muchas veces es que vemos a Messi como jugador del Barça. Hoy llega Trincao y esperamos que triunfe al lado de Messi. El Barça se ha reconstruido muchas veces a lo largo de su historia y siempre ha vuelto con fuerza, y nuestra idea es hacerlo alrededor del mejor jugador del mundo", indicó.

"No contemplamos ningún tipo de salida de Leo a nivel contractual. Nosotros queremos que Leo se quede. Por Leo hay que tener un respeto enorme por lo que es y por su historia, No pensamos en ninguna cláusula contractual. El matrimonio de Messi con el Barça ha dado mucho a los dos, muchas alegrías a la afición e internamente estamos trabajando para convencer a Messi, buscar la mejor solución para el Barça y para Messi", complementó.

En la misma línea, el secretario técnico dijo que ”nosotros estamos haciendo incorporaciones como las de Pedro y Trincao para hacer un equipo ganador y joven, todos los clubes se van regenerando. No es una disputa entre Messi y el Barcelona, no se lo merecen ninguno de los dos. Trabajamos para hacer un Barça ganador”.

Para terminar, Planes aclaró que ”no hay ninguna división en el club sobre Leo, cualquiera que entienda de fútbol lo quiere aquí para volver a ganar, es un ganador (…) Él no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos, pero cualquier comunicación quedará entre las partes y no haremos una retransmisión de lo que se hable por respeto, nuestro esfuerzo está en dialogar".