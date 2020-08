La NBA demuestra que el deporte es más que un juego

“¡El cambio no ocurre con solo hablar! ¡Sucede con la acción y debe suceder AHORA!". Así, LeBron James resumía en Twitter sus sensaciones luego de que la NBA llegara a un acuerdo para continuar la temporada, no sin antes llegar a arreglo entre todos los estamentos (dueños de los equipos, la liga y el gremio de los jugadores) para completar esta interrumpida temporada 2019-20 del básquetbol norteamericano, pero enfatizando la postura respecto de los problemas raciales que se viven, sobre todo en esas latitudes.

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter

