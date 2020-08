Campeonato Nacional: Cómo afectará a la cabeza del futbolista la ausencia del jugador Nº12

Si bien en el fútbol chileno se han jugado muchos partidos a puertas cerradas, lo que ocurrirá a partir de mañana en el Campeonato Nacional será inédito. La pandemia tendrá por un buen rato a las hinchadas alejadas de los estadios, aspecto que ha sido tratado a nivel sicológico con los protagonistas.

En ese sentido, podrían tener cierta ventaja aquellos futbolistas que acostumbran a jugar casi sin espectadores. Los expertos también anticipan que podrían acentuarse las desconcentraciones y, por ende, las fallas garrafales.

“Hay jugadores que están acostumbrados a competir sin público y otros que no. Algunos lo necesitan, porque están habituados, como los de los equipos grandes, por eso la declaración de Arturo Vidal diciendo que era extraño, que estaban más desconcentrados”, comenta el sicólogo deportivo Rodrigo Cauas (@rodrigocauas). “Hay otro grupo que prácticamente juega sin gente, pensemos en Cobresal en El Salvador, que es el caso más emblemático. No para todos va a ser igual, indudablemente se pueden ver más afectados unos que otros”, complementa.

Para emparejar, será clave que el futbolista se dé cuenta rápido de que ya está compitiendo. “Los hinchas no funcionan como un elemento de distracción, sino de poner más el foco en la cancha. Muchos van a tener la sensación de estar en un entrenamiento más oficial y eso podría traducirse en errores más frecuentes”, agrega Cauas.

Marco Garrido, de MG Profesionales, ha trabajado este tema con varios jugadores y coincide. “La gran mayoría anticipa que será como estar simulando un entrenamiento. El primer signo a trabajar es que el cerebro muchas veces puede entender que más que una competencia, es una práctica”, advierte, añadiendo que “también han mencionado que la motivación podría no ser la misma, porque no van a estar los cánticos, el feedback inmediato, la euforia, que hace el ambiente más desafiante y entretenido. Esto trae como consecuencia dificultades de concentración, el silencio tiende a hacer que la pierdan”.

Pese a lo anterior, avisa que esto no implicará desventajas. “Para un jugador de un equipo grande, su margen de error es menor, por ende, esta situación no debería ser una excusa, sino un incentivo a conocerse y mejorar en un escenario no predecible, una oportunidad de demostrar su adaptabilidad”, indica.

Alexi Ponce, quien trabaja en Universidad de Concepción, opina distinto. “Creo que lo del público es importante, pero para el jugador es secundario, no pienso que vaya a haber ventajas. Van a extrañarlo, pero cuando empiece el partido, va a pasar a segundo plano. Logran manejarlo, porque por más que la gente grite, el balón no se mueve. No debería tener incidencia”, cierra.