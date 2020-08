Colo Colo cae ante Santiago Wanderers en el esperado y "virtual" retorno del fútbol chileno

Fue un retorno esperado durante bastante tiempo. El que el fútbol chileno pasó más de cinco meses sin actividad debido a la pandemia del coronavirus y este sábado volvió con la derrota que sufrió Colo Colo 3-2 ante Santiago Wanderers.

Los albos perdieron un invicto de hace 18 años en el Estadio Monumental ante los caturros, quienes aprovecharon la falta de ritmo de los defensas del Cacique para anotar. Aunque lo que generaba más expectativa estaba fuera de la cancha.

Sin público en el estadio, desde el Canal del fútbol prepararon toda la tecnología para que los televidentes en sus casas no sintieran de manera extraña este retorno.

Con sonidos ambientes del videojuego PES, quien tiene la licencia oficial del Campeonato Nacional, además de los registros históricos del CDF, algo que en general fue bien valorado por la audiencia.

Lo que no tuvo mucho apoyo fue la simulación de público de manera virtual. A ratos la gente no estaba en el lugar de los asientos y aparecían arriba de los jugadores, un chascarro que en redes no pasó desapercibido.

Dentro de la cancha se notó la falta de fútbol. Aún así el histórico Esteban Paredes se las arregló para abrir la cuenta a los 26 minutos. A los 45+1' Sebastián Ubilla puso el empate.

Ya en el segundo tiempo Leonardo Valencia nuevamente puso en ventaja a Colo Colo mediante lanzamiento penal a los 59', pero rápidamente Enzo Guitiérrez igualó las acciones a los 63'. A los 72' Gutiérrez cerró la victoria, pese que a los 90+2' Bernardo Cerezo fue expulsado en los porteños.

Por otra parte, no se olvidaron de las más de 11 mil víctimas que ha cobrado el coronavirus en nuestro país. Por lo mismo se rindió como homenaje un minuto de silencio antes del inicio del encuentro y un emotivo video por parte del Club Social Colo Colo.

