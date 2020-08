Arturo Vidal en tercera persona: "Dicen que soy agrandado pero hablo desde el corazón... como Vidal no hay nadie"

Arturo Vidal aún no define si seguirá en Barcelona o buscará nuevos rumbos luego que el propio técnico culé, Ronald Koeman le comunicara que no lo tendrá en cuenta para la nueva temporada, donde el conjunto catalán está llevando adelante una profunda reestructuración.

En ese punto de inflexión, el Rey Arturo se dio el tiempo para conversar en una distendida entrevista con Daniel Habif en su canal de Youtube, donde repasó varios temas sobre su futuro, su carrera y la selección chilena, incluido Claudio Bravo.

Durante la conversación, Vidal negó sentirse 'agrandado' tras su confianza previa al 8-2 que le propinó Bayern Munich a Barcelona en la Champions League. "Es que como Arturo Vidal no hay nadie. 13 años marcando diferencias y los números hablan por sí solos, entonces trato de dar siempre el máximo estando bien y estando mal. He arriesgado mi carrera en todos los equipos que he estado y un jugador así siempre es necesario. Acá o en otro lugar trataré siempre de ser el mejor", declaró el King.

"Siempre me dicen que soy agrandado, que hablo mucho y que no tengo humildad. Todo lo hablo desde mi corazón, tengo que tener mente positiva para salir a ganar. Si no tuviera esta mentalidad no estaría en Barcelona. Lo que hablo lo hablo por la confianza en mis compañeros, pero me hago cargo de mis palabras: no me arrepiento, pero aprendo de las cosas que pasan", aseveró.

"Amigos no vamos a ser nunca más"

En la nota, Vidal también se refirió al quiebre en la selección chilena con Claudio Bravo tras el final de las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018 donde la Roja no logró clasificar.

Ante la pregunta, el King no se hizo problemas: "Yo soy un persona real, los códigos los conozco, respeto a mis compañeros y más allá no comparto cuando los triunfos están somos todos amigos, y cuando se pierde, se pierden los códigos y la amistad, eso no lo comparto", señaló.

Y cerró: "Hemos estado en la selección, pero amigos no vamos a ser nunca más, compañeros y defender la selección lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas".