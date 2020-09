Un durísimo Paredes espera levantar cabeza ante la "U": "Cuando marcas un gol siempre es bonito, porque se lo marcaste al archirrival"

No fue bueno el regreso de Colo Colo a la acción en el Campeonato Nacional. En la reanudación del certamen, el "Cacique" cayó por 3-2 ante Santiago Wanderers en el Monumental y dejó dudas de cara al "Superclásico" ante Universidad de Chile, a jugarse el domingo desde las 14:00 horas en Ñuñoa. Este martes, Esteban Paredes, goleador y capitán de los albos, realizó una dura autocrítica por el desempeño mostrado contra los "caturros".

"Tuvimos muchas fallas en el primer tiempo, pudimos haber marcado más. En el segundo bajamos mucho, en lo ofensivo y defensivo. La conclusión que sacamos es no cometer más esos errores. No hay excusas, somos Colo Colo, el equipo más grande y tenemos que ganar en todos lados. Estamos preocupados, pero tratamos de mentalizarnos y entrenar de buena forma, para así sacar los partidos adelante", expresó el artillero en conferencia de prensa.

El "súper septiembre" de Colo Colo arranca lleno de dudas El DT Gualberto Jara reconoció que no están para sostener el ritmo por 90 minutos y se notó el sábado. Con el "Superclásico" y la Copa Libertadores encima, se viene un mes decisivo para la temporada alba.

"Si hubiésemos hecho más goles en el primer tiempo y no hubiésemos cometido errores infantiles, siento que era otra historia. Ellos fueron más equipo que nosotros, se vieron trabajados, sabían lo que tenían que hacer. Nosotros tenemos que trabajar como equipo, no individualmente, somos un equipo, no dos o tres jugadores. Hay mucho que trabajar, el 'profe' tendrá que ver las variantes", añadió.

Respecto al derbi de este domingo ante la "U", el "Tanque" sostuvo: "Es raro jugar un clásico sin público, ya lo vivimos acá el 2012, pero cuando marcas un gol siempre es bonito, porque se lo marcaste al archirrival. Vamos a tratar de encarar el domingo con las mejores ganas posibles y como se viene haciendo hace años. Queremos extender esa racha positiva frente a Universidad de Chile y para eso hay que estar motivados, y esta semana entrenar el doble para sacar ese partido adelante".

Por último, Paredes respondió sobre el tema de su condición física en la previa de los "Superclásicos" y las lesiones que lo han puesto en duda anteriormente: "Hay partidos donde sí he estado cargado físicamente y hay otros que no, que es mito, pero ya dije, ayer entrené diferenciado y hoy lo hice con normalidad".