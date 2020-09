"No es el día para responder eso": Claudio Bravo se enojó cuando le preguntaron por Lionel Messi en el Betis

Se enojó. A Claudio Bravo no le gustó para nada que le preguntaran por la situación de Lionel Messi en Barcelona durante su presentación en el Real Betis.

Durante la conferencia de prensa telemática, uno de los periodistas le consultó al portero chileno si le recomendaría al argentino irse al Betis y qué opinaba de su situación y posible arribo al Manchester City. La pregunta desató la molestia del ex capitán de la Roja.

"Creo que por respeto a nuestra entidad a lo que estamos haciendo hoy, que es un día de mucha felicidad, no es una pregunta que sea para nosotros, no es el día para responder ese tipo de cosas, creo que es un tema que a nosotros no nos compete", lanzó Bravo.

"Esa pregunta va para otro lugar, acá estamos en una presentación, y cualquier pregunta que me puedas hacer de nuestro club o nuestros compañeros te la puedo responder perfectamente, pero esa pregunta no va con nosotros", remató el chileno.

"Me siento más vivo que nunca"

En su presentación, Bravo aseguró que "me siento aquí más vivo que nunca. Jamás he querido estar en una zona de confort. Quiero seguir siendo competitivo", y que la presencia de Manuel Pellegrini en la banca fue clave en su llegada al Betis.

"Existieron posibilidades en otros lugares de Sudamérica, México, otros destinos en Europa. Lógicamente la presencia de Manuel influye. Cuando detrás de un proyecto hay seriedad y el deseo de hacer cosas buenas influye también. Y también tengo compañeros que tuve la posibilidad de coincidir en otros equipos y eso beneficia a la hora de adaptarte", aseguró.