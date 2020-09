Valeria Pérez tras funa a Leonardo Valencia: "Me llegan amenazas por Instagram, de otras cuentas que pide él, que me van a matar y quemar la casa"

Tras funar a Leonardo Valencia por varios episodios de violencia de género mientras eran pareja, Valeria Pérez relató este jueves que ha sufrido diversas amenazas por parte del actual futbolista de Colo Colo.

"Me ha amenazado de que si sigo con esto subirá videos míos, no sé de qué, pero eso me ha dicho. Su representante, su equipo de abogados me han amenazado. Me han dicho que me tengo que ir de la casa, que me van a echar y terminaré viviendo en la calle. Que me pagarán 200 lucas, lo que a ellos les dé la gana", contó Pérez en "Bienvenidos".

"Me llegan amenazas por Instagram, de otras cuentas que pide él, que me van a matar y quemar la casa", continuó.

#DENUNCIA Esta fue la respuesta que entregó Leo Valencia en sus redes sociales sobre las denuncias de violencia intrafamiliar #Bienvenidos13 ➡ EN VIVO https://t.co/h8cOHj6y3g⬅ pic.twitter.com/SrW7z67VTF — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) September 3, 2020

Pérez sostuvo que "yo lo denuncié muchas veces y no ha servido de nada, no quiero que otra mujer pase por lo mismo ni que mi hija viva con violencia en esta casa".

En ese sentido, apuntó a Colo Colo por mantenerlo en plena actividad en el primer equipo. "Si hago una funa y el club no hace nada, lo hace jugar y sale celebrando goles, ¿cómo se le enseña a una generación de mujeres a que no aguanten ser violentadas? Él se ríe en mi cara, de mis hijos que tiene abandonados hace seis meses", manifestó.

"Siento impotencia, rabia, porque no es mentira. Algunas mujeres no se saben defender cuando son violentadas, y salen los hombres a decir que están locas. Hay otras que son más fuertes y logran terminar sus relaciones, pero no todas", recalcó.