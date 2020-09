Bielsa anunció que sigue en Leeds... a 48 horas de su debut ante Liverpool: "Me preocupo cuando no estoy asustado"

El Leeds United debuta este sábado en la Premier League visitando al Liverpool, desde las 13:30 de nuestro país. Poco más de 48 horas antes de su estreno, recién Marcelo Bielsa vino a confirmar su continuidad.

“Renové: voy a trabajar el próximo año en Leeds. Ya es definitivo. Estoy contento de poder participar de un evento tan significativo”, avisó el rosarino en una conferencia de prensa vía Zoom.

El "Loco" explicó que no se tomó vacaciones, pensando en llegar a un acuerdo: “Como en toda negociación, no se hace nada hasta que se hace… He trabajado al 100 por ciento desde que terminaron las celebraciones”.

El ex DT de la "Roja" también se refirió al partido ante los "Reds": “Es muy especial enfrentar al Liverpool. Es un campeón justo. Tienen un estilo de juego consistente. Sin duda es uno de los mejores equipos del mundo. Siempre me pongo nervioso antes de jugar. Me preocupo cuando no estoy asustado y preocupado”.