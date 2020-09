Jara promete que Colo Colo alcanzará "nivel adecuado" en "4 o 5 fechas"

Gualberto Jara sigue sin poder ganar al mando de Colo Colo desde que volvió el fútbol. Después de igualar sin goles ante Unión La Calera, el DT de los albos aseguró que sus dirigidos irán mejorando con el tiempo, y destacó poder rescatar una igualdad ante el sublíder del campeonato.

"Tenemos que sumar puntos y hoy se trataba de un rival difícil, y sumamos. Vamos a seguir trabajando, viene competencia internacional. Trataremos de ir subiendo nuestro nivel de juego", comentó el entrenador.

El técnico paraguayo complementó: "No estamos conformes, queríamos llevarnos los tres puntos. Hemos mejorado, especialmente en la actitud, el ritmo de juego y la intensidad".

Colo Colo salvó un punto de oxígeno en La Calera, pero sigue con "ventilador" en la UCI Con una formación alternativa, los albos empataron sin goles con Unión La Calera y ahora deberán enfrentar el martes a Peñarol por la Copa Libertadores.

Jara responde

Al ser consultado por cuando el Cacique alcanzará su nivel ideal, Jara señaló: "Ojalá fuese la próxima semana, pero es difícil. El nivel físico no está al mismo nivel en todo el plantel, no hay equilibrio, y eso debemos ir ajustándolo en plena competencia, sobretodo en base al ritmo de juego que pretendemos.

"Trataremos de dosificar en la medida que sea posible, pero indudablemente, cuatro o cinco fechas seguro que nos va a llevar a tomar un nivel más adecuado de lo que exige Colo Colo", agregó.

Sobre la falta de gol y la dependencia de Esteban Paredes, Jara cerró: "Es un tema que debemos ir afinando. Indudablemente que Paredes es una garantía de gol, pero es algo que debemos mejorar para estar más tranquilos en los partidos, si no convertimos y el rival sí lo hace, eso no debe suceder".

¿Y las denuncias de violencia?: Colo Colo sale a la cancha con Leo Valencia como titular A las 18.30 horas el equipo Albo enfrentará a La Colera, y lo hará con el 10 en la cancha, pese a los cuestionamientos transversales de los que ha sido foco.

¿Y qué dice el plantel?

Julio Barroso fue uno de los jugadores de Colo Colo que sacó la voz tras la paridad a 0 ante Unión La Calera de esta tarde.

En declaraciones al CDF, el zaguero del Cacique, que fue titular ante los cementeros, aseguró esperar que el combinado albo vaya mejorando de a poco su discreto presente en el Campeonato Nacional, donde está a 4 unidades del último puesto.

"Ellos tenían un equipo muy bueno, definido. Nosotros estamos abajo. Tuvimos una actitud diferente. Hoy conseguimos resultados y eso es lo importante. No es lo que queremos, pero este es el camino. Trabajar más duro para encontrar el gol en el arco rival", indicó Barroso.

El defensa, que ocupó la jineta de capitán ante Calera, también dijo que el equipo popular no está con "ese grado de confianza necesario que nos permita fluir".

Para concluir, el central prefirió no referirse a una posible salida de Gualberto Jara: "No voy a entrar en eso. Lo que nos interesa es dar la cara, superar el momento, no podemos estar enfocados en eso, necesitamos ganar. Los dirigentes sabrán qué hacer. No podemos seguir perdiendo terreno y puntos".