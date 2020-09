Martín Lasarte se candidatea en Colo Colo: "Es una papa caliente, pero sería un privilegio dirigirlo"

El técnico uruguayo Martín Lasarte, con pasos en Universidad Católica y Universidad de Chile reconoció que sería un privilegio dirigir a Colo Colo en medio de la crisis deportiva que atraviesa el club.

"Para cualquiera puede serlo. Pero ojo, que es un equipo bárbaro también. Colo Colo puede ser un 'papa caliente' en este momento, pero dirigirlo sería un privilegio, siempre lo es llegar a instituciones como esa. Es un cuadro de mucha importancia", señaló el DT uruguayo en conversación con La Cuarta.

Si está disponible o no, el ex UC y U aseguró que "estaría dispuesto a analizarlo si volviera a existir ese llamado".

"Siempre se puede levantar, yo creo que siempre es probable hacerlo. No digo que yo solamente pueda, sino que en general siempre es posible hacerlo. A veces hace falta tiempo y equipos como Colo Colo, y en los clubes grandes en particular, no existe esa opción del tiempo que hay en otras instituciones. Pero bueno, de alguna manera hay que hacerlo", agregó.

Actualmente, el entrenador charrúa se encuentra sin club tras haber dirigido por última vez al Al Ahly de Egipto. En Chile, Lasarte logró el Apertura 2014, la Copa Chile y la Supercopa de Chile dirigiendo a los azules.