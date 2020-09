El día de furia de Neymar con el PSG: acusó racismo, golpeó a jugador, fue expulsado y salió a los gritos de la cancha

El partido entre el PSG y el Olympique de Marsella fue un verdadero caos. Cual batalla campal, terminó con cinco jugados expultados: Paredes, Neymar y Kurzawa por parte del PSG y Benedetto y Amavi del Olympique.

Pero sin duda uno de los protagonistas fue Neymar, quien se cruzó con el español Álvaro González en el primer tiempo y sobre el final le dio unos golpes en la cabeza. El árbitro vio la acción en el VAR y expulsó al brasileño.

Según le gritó a las cámaras cuando se retiraba de la cancha: el defensor “es un racista, por eso le pegué”.

Y eso no fue todo. Tras el partido, Neymar tuiteó: “Mi único arrepentimiento que tengo es no haberle dado a este imbécil en la cara”.

De todas formas, el partido acabó con triunfo para el Olympique de Marsella por 1 a 0.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020