Nicolás Massú: "Dominic también sabe del cariño que la gente le tiene en Chile, está muy agradecido de eso"

Nicolás Massú se declaró feliz tras el título logrado por Dominic Thiem, luego de ganar en cinco sets a Alexander Zverev en la final del US Open.

En diálogo con Radio ADN, el viñamarino señaló que se siente "feliz, una alegría inmensa, un sueño hecho realidad. Cuando uno empieza en el tenis, uno mira los Grand Slam como un sueño de algún día hacer algo importante ahí, antes me tocó como jugador y hoy en la vereda del frente como entrenador quería buscar mi posibilidad y cumplir mis metas".

"Trabajar con Dominic es un desafío enorme, son muy pocos los que pueden lograr estas cosas, hay que ser agradecido. Hay que ser muy humilde en la victoria, y también esforzarse día a día en querer mejorar, seguir logrando cosas", expresó.

Sobre la evolución de Thiem, manifestó que "él es un jugador que cada día trata de mejorar para tener este tipo de alegrías. Hemos trabajado durísimo para esto, en la final de Australia tuvimos la oportunidad, pero no se dio y ahora se dio la oportunidad, así que muy feliz".

"Dominic también sabe del cariño que la gente le tiene en Chile, está muy agradecido de eso. Yo también por la fuerza que me dan cuando me entero de esas cosas, es lindo dejar el nombre de Chile en lo más salto, quiero seguir cumpliendo cosas, mejorando y un agradecido de todo lo que me ha tocado vivir", remató Massú.