"Demostraste que los sueños se cumplen": el emotivo mensaje de Nicolás Massú a Thiem tras ganar el US Open

Nicolás Massú ya puede comenzar a sentirse como uno de los mejores entrenadores del mundo en el circuito. El chileno, quien ya lo había llevado en 2019 a ganar en Indian Wells su primer Masters 1.000, ahora guió a su pupilo Dominic Thiem (3°) a conquistar el US Open, el primer título de Grand Slam en la carrera del austriaco.

Y el europeo lo hizo emulando a su coach nacional, remontando un partido que parecía perdido frente al alemán Alexander Zverev (7°) y que terminó ganándolo en cinco sets a pura garra y coraje, tal como en los mejores tiempos del "Vampiro", como en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Por eso, el viñamarino se mostró emocionado y tras la corona le dedicó a su pupilo una emotiva publicación a través de redes sociales.

"Qué final, Dominic Thiem. Demostraste que los sueños se cumplen cuando crees en ti mismo y peleas hasta el final. El tenis es duro y este partido realmente merecía más de un campeón. Felicitaciones también a Alexander Zverev y su equipo por este sorprendente torneo. Gracias US Open y New York City", escribió en su cuenta de Twitter el otrora campeón olímpico.

What a final! @ThiemDomi you showed that dreams can come true when you believe in yourself and fight until the end! Tennis is tough and this match really deserved more than one champion! Congrats also to @AlexZverev and his team for this amazing tournament! Thanks @usopen ❤️NYC🏆 pic.twitter.com/FONwTkRjuB

— Nicolas Massu (@massunico) September 14, 2020