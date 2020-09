Paredes y las denuncias contra Valencia: "Si hay constancia y pruebas, la justicia tendrá que aplicar su pena"

El capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, habló sobre las denuncias de violencia de género que ha recibido su compañero de camarín en el conjunto albo, el mediocampista Leonardo Valencia.

En entrevista con El Mercurio, Paredes sostuvo que "fuera del fútbol me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente. Como capitán y como persona estoy totalmente en contra".

"Tengo mamá, esposa, hermanas, tías, sobrinas y no me gustaría que les pasara lo que le sucede a muchas mujeres de este país. No se lo merecen. Esperemos que la justicia actúe, es lo primordial. Y no lo digo solo por el 'Leo' Valencia. Pero si hay constancia y pruebas, la justicia tendrá que aplicar su pena", continuó.

Por otra parte, Paredes se refirió al duro momento que atraviesa el Cacique. "Lamentablemente estamos en crisis. Hace muchos años que no se veía esto. Después de cinco meses sin jugar fue muy extraño volver, pero hay que ver la realidad y estamos en una crisis potente. Hay que ganar con urgencia. La imagen que dejamos ante O’Higgins fue paupérrima, lo más bajo en muchos años", expresó.

En relación con lo anterior, Paredes reconoció que se han dado peleas al interior del club. "Nunca esperamos llegar a estas instancias que nos hizo pelearnos con la dirigencia primero y después hubo peleas internas que no había visto en los 10 años que llevo en el club. Nunca habíamos llegado a tener discusiones así entre compañeros. Y claro, no entrenamos, ni siquiera por vía remota, y hoy estamos pagando las consecuencias de todo eso. En los segundos tiempos nos pasan por arriba, esa es la verdad", declaró.