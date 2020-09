Bravo avisa: "Me encantaría ser entrenador, he tenido técnicos top como Bielsa, Guardiola, Luis Enrique y Pellegrini"

Claudio Bravo ya es figura en el Betis. El domingo fue fundamental en la victoria por 1-0 a domicilio sobre el Alavés, con una tapada que fue elegida la mejor del fin de semana en la primera fecha de la Liga española.

Después de su buen debut, el arquero chileno le concedió una entrevista a los medios oficiales de su club. En ella reflejó su hambre de gloria, tras haber estado en equipos grandes como el Barcelona y el Manchester City.

"A mí me tocó estar en estas dinámicas donde vas triunfo tras triunfo, y muchas veces no alcanzas a disfrutar en el sentido de ganar y que dos o tres días después estás compitiendo otra vez y te tienes que olvidar, prepararte y no encadenar situaciones negativas", explicó. "La receta es el trabajo, no conformarse, aspirar siempre a más. Es la única manera", complementó.

El portero nacional también tuvo palabras de elogio para Manuel Pellegrini. "Es una persona muy directa a la hora de transmitir, lo tenemos claro. No necesita estar gritando todo el partido, da señales y apuntes claros para darnos el mensaje y que lo entendamos", destacó, añadiendo que "nos pide tener una mentalidad ganadora, salir a buscar los partidos, no cambiar las señales del juego, que seamos un equipo agresivo, ambicioso, que juegue al fútbol, que no se meta atrás los 90 minutos y tire la moneda al aire".

Con 37 años, el golero criollo también fue consultado por sus planes post retiro. "Me encantaría ser entrenador, es una opción que tengo pensada para el futuro", avisó, añadiendo que "he tenido el privilegio de tener grandes entrenadores en mi carrera que te van abriendo el apetito, la forma de ver el fútbol. Tu aprendizaje se va acelerando mucho. Tener a Bielsa, Guardiola, Luis Enrique, Manuel… son técnicos top, de primer nivel, y pude trabajar con ellos, tuve esa fortuna, y visualizas cosas que otros compañeros a lo mejor no ven".