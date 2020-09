La lección y el legado de Vidal en el Barcelona: "Con sólo un gladiador no puede ganarse la Champions"

En Barcelona ya empiezan a despedirse de Arturo Vidal. Sólo restan trámites administrativos para que se oficialice su traspaso al Inter de Milán, por lo que en la "Ciudad Condal" evalúan el paso del "King" por el "Barça".

Fernando Polo, columnista de Mundo Deportivo, uno de los principales medios deportivos de Cataluña, publicó un texto titulado "La lección y el legado de Vidal". En él recuerda que el volante nacional se irá sin cumplir su sueño de ganar tres Champions en tres años, objetivo que trazó a su llegada.

"Marchará dejando un gran rendimiento deportivo, alguna salida de tono en redes sociales y una pulla al discurso de un importante sector del barcelonismo que reclama, por encima de todo, preservar el ADN culé", indica el comunicador en el escrito.

A continuación, alaba el despliegue que tuvo el "Rey" en la cancha y la enseñanza que le deja al club: "Con sólo un gladiador no puede ganarse un gran torneo como la Champions. El chileno se ha dejado la vida y se ha jugado tobillos y rodillas en cada partido. Ha hecho infinidad de kilómetros y no ha eludido ninguna refriega. Gustando más o menos su estilo, nunca ha escatimado una gota de sudor. Pero eso no es suficiente. Eso debe hacerlo todo el equipo. Vidal se va pero si quedase su cultura del esfuerzo ya sería un gran legado".