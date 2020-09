La particular frase del "Tata" Martino a Lionel Messi que revela el poder del astro argentino en el Barcelona

El ex director deportivo del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta, dio a conocer una particular frase que el entrenador argentino Gerardo Martino le dijo a Lionel Messi, mientras dirigía al cuadro catalán.

En conversación con Vicente del Bosque en el diario El País, el otrora directivo contó un hecho ocurrido en la temporada 2013-2014, la única del "Tata" en el elenco blaugrana.

"El Tata, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé"", relató Zubizarreta tras hablar sobre la importancia que los grandes jugadores se alineen con los entrenadores para que los equipos funcionen correctamente.

⚡️😮¡UFFFFF! ZUBIZARRETA DESENMASCARA a MESSI: "El 'Tata' MARTINO le decía a Leo: 'ya sé que si USTED LLAMA al PRESIDENTE, me ECHA, pero no me lo demuestre todos los días'". #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/eAlHUXgRYd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2020

Respecto a su fallida salida del Barcelona, afirmó que "hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador y Leo es de esos. Su pérdida habría que haberla medido desde la perspectiva de la pérdida de un futbolista en sí y la pérdida para la competición, para los chavales que se fijan y quieren ser los mejores".

En tanto, sobre la figura del astro argentino, indicó que "hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador, y Leo es de esos. Representan el juego, pero también a ese jugador pequeño que tiene una especial constitución física, pero que construye, es capaz de hacer goles".

"El gran problema de Leo es que es un competidor consigo mismo…", recalcó el ex directivo.

Cabe mencionar que Zubizarreta fue director deportivo del Barcelona hasta el 2015. En tanto, como jugador fue arquero de la selección española, Valencia y del cuadro catalán, siendo el jugador con más partidos disputados en la Liga Española.