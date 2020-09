Mauricio Israel revela conversación con Harold Mayne-Nicholls por Bielsa: "Yo le dije: 'Huevón, tráelo"

El ex comentarista deportivo Mauricio Israel afirmó que tuvo una conversación con Harold Mayne-Nicholls, en donde impulsó la contratación de Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección Chilena.

Esto cuando el dirigente encabezaba la ANFP y buscaba un nuevo DT para la Roja, pensando en las clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Harold (Mayne-Nicholls) me dice: 'Puta, mira, tengo una idea, quiero traer a Bielsa. Pero no me atrevo huevón, porque me cuesta 2 millones y medio de dólares que no tengo, no tengo la plata"", relató Israel a la revista Total 90, en declaraciones consignadas por La Cuarta.

"Y yo le dije: 'Huevón, tráelo. Si tú haces una buena campaña de marketing con un huevón que fue ex entrenador de la Selección Argentina -y a mí me gusta el estilo de Bielsa- el primer partido vas a tener el estadio lleno. Después con la recaudación del primer partido, se va a pagar sólo, porque van a llegar auspiciadores nuevos"", señaló.

Por último, Israel indicó que "yo no sé si habré influido en la decisión (risas). Fue una conversación, pero yo le dije que lo hiciera. O sea, mi opinión fue hazlo, punto".