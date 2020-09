¿Qué opinan los "tifosi" de la Juventus? "Vidal fue uno de los invencibles, pero no lo identifican como un ídolo"

Arturo Vidal se instaló definitivamente en la élite del fútbol mundial con la camiseta de la Juventus. De hecho, tiene tatuado “2011-12” y “2012-13” en su brazo derecho, las temporadas donde consiguió sus dos primeros títulos de la Serie A, que terminarían siendo cuatro.

Hoy se cruza de vereda, tras ser presentado oficialmente como refuerzo del Inter de Milán. Así, el “Rey” defenderá a los dos equipos más grandes del Calcio, lo cual no pasa inadvertido en Turín.

¿Cómo se lo toman los “tifosi” de la “Vecchia Signora”? “Seguro que no estarán muy contentos, algunos esperaban volver a verlo en la ‘Juve’. Vidal fue uno de los invencibles, ganó cuatro campeonatos y dos de éstos se los tatuó en la piel, pero, para algunos aficionados, se convierte en otro rival a batir, como ya pasó con Antonio Conte y Giuseppe Marotta”, cuenta Mirko Di Natale, del sitio partidario TuttoJuve.com, haciendo alusión al técnico y al director deportivo de los lombardos, quienes también se cambiaron de trinchera.

Respecto a si el “King” genera idolatría en Turín, el comunicador es claro. “No, no creo que el aficionado identifique a Vidal como un ídolo. Fue un gran jugador, sin lugar a dudas, pero no a la par de Del Piero, Buffon, Nedved, Trezeguet, Camoranesi o como puede ser Cristiano Ronaldo hoy”, distingue.

¿Habrá más respeto por los “nerazzurri” ahora que el chileno juega ahí? “Creo que nada cambiará. En Italia, esta rivalidad se siente mucho, no es casualidad que uno de los grandes periodistas italianos, Gianni Brera, lo haya definido siempre como el 'Derby d'Italia'. A partir del 2006, las dos hinchadas han agudizado su rivalidad, porque parecerá extraño, pero el desafío contra el Torino ahora sólo se siente en la ciudad, en la región de Piamonte o en las personas mayores. En el resto del país, el Inter es el equipo a batir, más que todos”, explica el especialista.

Por último, sobre si los fanáticos turineses consideran al nacido en San Joaquín como un traidor, Di Natale no es tan extremo. “Hoy la afición de la Juventus está distraída por el regreso de Álvaro Morata, en las redes sociales no he leído muchos mensajes de traición. Sin embargo, también hay que decir esto: quien fue el capitán como futbolista y resucitó al club de sus cenizas, hoy es el entrenador del Inter. Y eso fue difícil de digerir. Quizá, para Vidal hay menos interés en este sentido”, cierra.