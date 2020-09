Chile-Colombia por las Clasificatorias: la Fifa atrasó el partido para las 21:30

El martes el gerente de selecciones de la Anfp, Ian Mac Niven, había admitido que solicitaron a la Fifa modificar el horario de las 20:00 del partido frente a Colombia, a disputarse el 13 de octubre, por la segunda fecha de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El problema pasaba porque el cotejo coincidía con la franja electoral para el plebiscito de la televisión abierta (que irá entre las 20:45 y 21:00 horas del 25 de septiembre al 22 de octubre), por lo que la transmisión del duelo por Chilevisión iba a verse interrumpida.

Pero finalmente hubo respuesta positiva. Tras la venia de la Fifa, la Conmebol, el ente rector del balompié sudamericano, comunicó a la Anfp que el partido de la “Roja” ante los cafetaleros se atrasaba para las 21:30 del mismo día, aunque la intención de Chile era que el compromiso se fijara para las 18:30.

En tanto, el debut del combinado criollo ante Uruguay en Montevideo, del próximo 8 de octubre, mantendrá su programación original, a las 19:45.

Así quedó la programación:

JUEVES 8 DE OCTUBRE

18:30 horas, Paraguay vs. Perú, Asunción.

19:45 horas, Uruguay vs. Chile, Montevideo.

21:10 horas, Argentina vs. Ecuador.

VIERNES 9 DE OCTUBRE

16:30 horas, Colombia vs. Venezuela, Barranquilla.

21:30 horas, Brasil vs. Bolivia, Sao Paulo.

MARTES 13 DE OCTUBRE

14:00 horas, Ecuador vs. Uruguay, Quito.

15:00 horas, Bolivia vs. Argentina, La Paz.

16:00 horas, Venezuela vs. Paraguay, Mérida.

19:15 horas, Perú vs. Brasil, Lima.

21:30 horas, Chile vs. Colombia, Santiago.