La emoción de Matías Zaldivia tras ser operado: "Son la fuerza que me hace salir adelante"

Ya de alta, un día menos para la vuelta. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, son la fuerza que me hace salir siempre adelante. No tengo palabras para agradecerles y les prometo que voy a volver mas fuerte que nunca!! Gracias a toda la gente que esta conmigo día a día. Nos vemos pronto adentro de una cancha!! #MZ4 #COLOCOLO