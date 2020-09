Leeds de Marcelo Bielsa anuncia a defensa de la selección española como su nueva fichaje

El Leeds United de Marcelo Bielsa oficializó este jueves a su nuevo fichaje, luego de confirmar la llegada del defensa español Diego Llorente.

El central de 27 años proviene de la Real Sociedad, y anteriormente jugó en el Real Madrid (club donde se formó), además de contar con pasos por el Rayo Vallecano y el Málaga.

El defensa es además seleccionado español, siendo convocado por Luis Enrique en agosto pasado para los duelos del combinado hispano ante Alemania y Ucrania.

De esta manera Bielsa suma un nuevo nombre en el reciente mercado de fichajes, en donde además ha sumado a jugadores como el también seleccionado ibérico Rodrigo Moreno y el central internacional alemán Robin Koch.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad

— Leeds United (@LUFC) September 24, 2020