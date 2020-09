"El covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea": la reacción de Zlatan Ibrahimovic tras dar positivo por coronavirus

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se refirió este jueves a su positivo por coronavirus, hecho que fue confirmado por el AC Milán.

En ese sentido, el cuadro italiano indicó que el ariete de 38 años dio positivo por covid, por lo cual se perderá el duelo de este jueves ante el Bodo/Glimt por las clasificaciones a la Europa League.

"El club ha informado a las autoridades pertinentes y el jugador ha sido puesto rápidamente en cuarentena en casa", señalaron.

Ante este hecho, el delantero utilizó su cuenta de Twitter para informar sobre lo ocurrido.

"Ayer di negativo a Covid y hoy positivo. Sin síntomas en absoluto. Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea", señaló Zlatan.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

