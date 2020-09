Un capitán leal y goleador: el golazo de Magallanes que ya postula para ser el mejor del año

View this post on Instagram

¿El gol del año? ¡Genio @braulioleal2! ☄️👏🏽 @alfre_abalos había marcado uno de los descuentos parciales para @rangersdetalcasadp (55'), pero la respuesta del experimentado volante de @cdmagallanes fue la mejor del último tiempo en el fútbol chileno. En el saque de reanudación desde mitad de cancha tras el tanto talquino, el "Chapa" sacó a relucir toda su calidad para un gol que dará la vuelta al mundo (56'). ¡Comparte, guarda y disfruta de este notable anotación en el 5-5 que registraron "piducanos" y "carabeleros" en la décima fecha de la #PrimeraB.