El fútbol no para: 14ª y 15ª fecha del Campeonato Nacional se jugarán en plena fecha FIFA

El próximo 8 de octubre la Selección chilena volverá a la acción con el inicio de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, pero eso no impedirá que siga el desarrollo del Campeonato Nacional.

Es que a diferencia de años anteriores, esta vez no se pausará el certamen local, luego de que la ANFP sorprendiera al dar a conocer que las jornadas 14 y 15 torneo se disputarán en plena fecha FIFA de octubre, incluso con duelos en los mismos días en que jugará la Roja.

Por ejemplo, la fecha 14 comenzará justamente el jueves 8 de octubre, con el cotejo entre O'Higgins y Cobresal, a las 11:00 horas en Rancagua, mientras que ese mismo día, el combinado criollo debutará en el proceso eliminatorio ante Uruguay en Montevideo, a las 19:15.

En tanto, la fecha 15 arrancará el 13 de octubre con el compromios entre Curicó Unido y Universidad Católica, a las 15:00 horas en La Granja, mientras que la Selección recibirá a Colombia en Santiago a las 21:30.

Además, el 17 y 18 de octubre no habrá partidos al cumplirse un año del estallido social.

Programación 14ª fecha

Jueves 8 de octubre

11:00 horas – O'Higgins vs. Cobresal, estadio El Teniente.

Viernes 9 de octubre

15:30 horas, Unión Española vs. Curicó Unido, estadio Santa Laura.

18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Colo Colo, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sábado 10 de octubre

11:00 horas, Deportes Iquique vs. Audax Italiano, estadio Tierra de Campeones.

13:30 horas, Huachipato vs. Deportes Antofagasta, estadio CAP.

16:00 horas, Everton vs. Santiago Wanderers, estadio Sausalito.

18:30 horas, Universidad Católica vs. U. de Concepción, estadio San Carlos de Apoquindo.

Domingo 11 de octubre

16:00 horas, Unión La Calera vs. Palestino, estadio Nicolás Chahuán.

18:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes La Serena, Estadio Nacional.

Programación 15ª fecha

Martes 13 de octubre

15:00 horas, Curicó Unido vs. Universidad Católica, estadio La Granja.

Miércoles 14 de octubre

11:00 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

13:30 horas, Cobresal vs. Coquimbo Unido, estadio El Cobre.

16:00 horas, Huachipato vs. Everton, estadio CAP.

18:30 horas, Colo Colo vs. Unión Española, estadio Monumental.

Jueves 15 de octubre

11:00 horas, U. de Concepción vs. Deportes Iquique, estadio Ester Roa.

13:30 horas, Santiago Wanderers vs. Unión La Calera, estadio Elías Figueroa.

16:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Universdad de Chile, estadio Calvo y Bascuñán.

18:30 horas, Audax Italiano vs. O'Higgins, estadio La Florida.