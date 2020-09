Leeds United de Marcelo Bielsa consigue agónico triunfo en el clásico y se acerca a la parte alta

El Leeds United de Marcelo Bielsa sigue a paso firme en la Premier League y ahora derrotó con un agónico gol al Sheffield United por 1-0.

La escuadra del ex técnico de la selección chilena tuvo un duro partido como visitante, donde si bien dominó las acciones, no pudo concretar las opciones que se generaba.

Por otra parte, el equipo de Bielsa mejoró en la tarea defensiva, una de sus deudas durante el retorno a la primera categoría del fútbol inglés, ya que en dos partidos le habían convertido siete goles.

Recién a los 88 minutos "The Whites" pudieron abrir la cuenta, luego de recuperar la pelota en la salida de los locales con una presión alta, llevando a que Patrick Bamford convirtiendo de cabeza tras un centro desde la izquierda, anotando el único tanto del Derby de Yorkshire.

De esta forma, el Leeds alcanzó seis puntos en tres partidos, perdiendo solo con el actual campeón Liverpool, quedando en el séptimo puesto en su primer año en la Premier después de 16 temporadas.

Ahora deberán enfrentar el próximo sábado 3 de octubre a las 13:30 de Chile al poderoso Manchester City de Pep Guardiola, un confeso seguidor de Bielsa.

🙌 YES!!! Yorkshire is ours!

— Leeds United (@LUFC) September 27, 2020