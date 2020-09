Ex Manchester ridiculizó a Alexis Sánchez: "No jugó ni una mi... con el United, quizá vio un fantasma y se asustó"

Ya ha pasado más de un año desde que Alexis Sánchez se fue del Manchester United y por estos días vive un gran presente en el Inter de Milán, pero el delantero chileno sigue siendo recordado por su magro paso por los "Diablos Rojos".

Ahora fue un ex jugador de los "Red Devils", el brasileño Rafael da Silva, actualmente en el Estambul Basaksehir de Turquía, quien tuvo palabras para el tocopillano, recordando las confesiones del criollo sobre el mal ambiente durante su estadía en Old Trafford.

"Cuando lo leí, dije: 'Tiene que ser una broma'. El tipo, tras el primer entrenamiento, dijo 'me quiero marchar'. ¿Por qué se quiere marchar? Dijo eso porque no jugó una mi… con el United", expresó el lateral en entrevista con el medio The Athletic.

"Es muy fácil culpar a otras personas. Todo el tiempo culpas a los demás. 'Que si esto, que si lo otro'. Quizá vio un fantasma y se asustó. Eso explica el motivo por el que jugó tan mal en todo momento", añadió sobre Alexis.

Por último, Da Silva también criticó al ex DT del United, Louis van Gaal: "Es uno de los peores entrenadores que he conocido. Cuando dijeron que iba a ser el entrenador del United, me llamaron muchos amigos. No me lo podía creer, ya que mucha gente me decía que no le gustan los brasileños. Me dijeron: 'Lo primero que va a hacer es sacarte'. En realidad fue lo segundo que hizo. El segundo día me dijo: 'Te puedes ir'. Ni siquiera había entrenado y dijo eso, no podía creerlo".