Pellegrini y lesión de Claudio Bravo: "Le va a costar llegar al partido del sábado ni creo que esté para la eliminatoria con Chile"

El Betis Real de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo puso fin a su arranque perfecto en la Liga española, al caer el sábado en un polémico partido ante el Real Madrid, donde el VAR fue protagonista y el técnico chileno criticó el sistema de videoarbitraje, por lo que podría recibir una sanción.

Y en la previa al duelo de este martes ante el Getafe, el "Ingeniero" se refirió a la opción de ser castigado tras sus dichos sobre el VAR.

"Primero no ha habido nada oficial por ninguna parte. Yo estoy muy tranquilo, no he dicho absolutamente nada que esté culpabilizando a nadie. Dije que jugar contra el Real Madrid y contra el VAR, que tuvo tres decisiones discutibles, era mucho rival para el Betis. Sería extraño que fuese sancionado por palabras en las que no he culpado absolutamente a nadie", reconoció el DT criollo en conferencia de prensa.

Además, el adiestrador nacional tuvo palabras para la lesión que dejó a Claudio Bravo fuera del cotejo ante los merengues y lo descartó para el compromiso ante el Getafe, posiblemente para la siguiente fecha, y encendió las alarmas en la Selección chilena.

"Lamentablemente, Claudio tuvo una distensión en su rodilla en una de las últimas acciones del entrenamiento que tuvimos antes del partido contra el Real Madrid. No se le dio mayor importancia, pero al día siguiente amaneció hinchada. El jugador no está al cien por cien seguro de poder actuar y tampoco estimó que era necesario arriesgarlo", sostuvo.

"Creo que, a Claudio, le va a costar llegar al partido del sábado ni creo que esté para la eliminatoria con Chile. Pero es un dictamen que hay que valorar cada 24 horas conforme vaya evolucionando de su lesión", completó.