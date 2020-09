Mayne-Nicholls sale al paso de Milad: "¿Cómo es posible que por la suspensión de la ANFP el perjudicado sea Colo Colo, que estaba listo para jugar?"

En todo un lío se ha convertido el partido entre Deportes Antofagasta y Colo Colo, el cual se debía disputar el sábado, pero fue suspendido después de que un dirigente de Blanco y Negro diera positivo por coronavirus.

Y a medida de que pasan las horas, van surgiendo nuevos capítulos de esta polémica, pues este lunes, el gerente deportivo Marcelo Espina y el vicepresidente ejecutivo Harold Mayne-Nicholls salieron a hablar, en una conferencia de prensa vía Zoom donde reconocieron haber pedido la reprogramación del cotejo.

En ese sentido, Espina expresó: "Solicitamos el cambio de horario. Lo conversamos en las comisiones, donde dijeron que cualquier equipo que volvía de alguna copa internacional desde fuera, la programación del torneo nacional iba a ser en los últimos dos horarios del día. Hay muchos testigos de esas reuniones y la respuesta de un correo".

"Esta solicitud no fue aceptada y en un correo del martes 22, a las 14:54 horas, nos dicen que el horario del partido no se puede modificar. El regreso, no es obligación volver después del partido y fue fundamentalmente por el descanso de los futbolistas. Esta planificación la teníamos hace tres semanas", añadió el ex volante argentino.

A su vez, Mayne-Nicholls insistió en que la suspensión del compromiso pasó por el organismo de Quilín y no por el "Cacique": "Colo Colo ni ningún miembro de la ANFP pueden suspender un partido. Solo puede el árbitro o, como en este caso, la ANFP. ¿Cómo es posible que por la suspensión de ellos mismos el perjudicado sea el equipo que estaba listo para jugar? Estábamos listos en el camarín. Seguimos todos los protocolos para estos casos".

