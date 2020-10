Harold Mayne-Nicholls confirmó la salida de Gualberto Jara de la banca de Colo Colo

La crisis en Colo Colo cada día es más profunda y ahora se quedó sin técnico interino. Harold Mayne-Nicholls confirmó en conferencia de prensa que Gualberto Jara no seguirá al mando del primer equipo.

"Le hemos pedido al Gerente Deportivo que nos dé una terna de nombres para que vengan a dirigir hasta final de temporada", dijo el vicepresidente de Blanco y Negro terminada la reunión de directorio.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Harold Mayne-Nicholls: "Le pedimos a Marcelo Espina que nos entregará una terna o más nombres de posibles entrenadores para que venga a dirigir el club". #VamosColoColo — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) October 1, 2020

Además, Mayne-Nicholls adelantó algunos candidatos, como Gustavo Quinteros, quien efectivamente "está entre los nombres que dio Marcelo Espina".

El gran inconveniente con el ex entrenador de la UC sería su alto costo, pero desde la concesionaria aseguraron que "si podemos cubrir los gastos de los entrenadores propuestos por el gerente deportivo, lo haremos".

Al que sí descartaron fue a Claudio Borghi, nombre que fue dado por uno de los directores durante la reunión. Según el ex presidente de la ANFP "es imposible tratar de acercarse a alguien que no quiere estar", ya que el tetracampeón con los albos señaló que no llegaría al Monumental mientras el presidente sea Aníbal Mosa.

Jara, por el momento, seguirá dirigiendo hasta que se encuentre un nuevo DT, pero "lamentablemente tuvimos malos resultados y no tuvimos un juego atractivo".

Los bloques dentro de Colo Colo

Mayne-Nicholls también se refirió a las divisiones dentro de Blanco y Negro, las cuales desde hace bastante tiempo se han hecho públicas.

Para el dirigente "es evidente que existen bloques al interior del directorio", pero fue enfático en que "hay que dejar de lado las diferencias, el club está por encima de eso".

Por lo mismo, para el ex mandatario del ente rector del fútbol chileno, no fue agradable la carta que uno de los mencionados bloques leyó durante la reunión y que se filtró en la prensa.

"Me parece que es una falta de respeto que primero la tengan los medios antes que el resto del directorio", dijo al respecto, señalando que además no tiene una copia de esa carta.

En la misiva habían fuertes críticas al manejo de Mosa, del propio Mayne-Nicholls, además de Marcelo Espina.