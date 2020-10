La divertida reacción de Omar Carabalí al enterarse de su nominación a "La Roja"

Ante la ausencia de Claudio Bravo por lesión, Reinaldo Rueda utilizó ese cupo en el arco para llamar al joven Omar Carabalí, aunque el portero no se dio por enterado.

El formado en Colo Colo recibió las felicitaciones por parte de un periodista, además de desearle suerte para la doble fecha eliminatoria, a lo que Carabalí respondió despistado "¿Qué pasó?".

Qué pasó ? — Omar Carabali (@OmarCarabali22) October 1, 2020

Pero no es la primera vez que el arquero de 22 años se desentiende de un llamado a la selección chilena, ya que para el preolímpico Sub 23 pensó que era una broma.

"Me enteré de la convocatoria por Brayan Cortés. Estaba en mi casa. Me llamó y me felicitó por la nominación y yo no tenía idea de lo que estaba hablando. De verdad pensé que era una broma", confesó hace un año en conversación con el sitio Dale Albo.

Carabalí es una de las grandes proyecciones del fútbol chileno y en esta oportunidad defenderá los tres palos junto al propio Cortés y Gabriel Arias.

Chile enfrentará a Uruguay como visitante el próximo jueves 8 de octubre a las 19:45, hora chilena, mientras que completará la fecha doble recibiendo a Colombia el martes 13 a las 21:30.