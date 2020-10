Cristiano Ronaldo vs Messi y el Inter de Vidal y Alexis ante el Real Madrid: así quedaron los grupos de la Champions League

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon.

En el certamen participarán dos jugadores chilenos, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes militan en el Inter de Milán.

La escuadra italiana quedó en el Grupo B, en donde se medirán al Real Madrid, el elenco ucraniano Shaktar Donestk y el Borussia M'Gladbach de Alemania.

Por su parte en el Grupo A se encuentra el actual campeón, Bayern Munich, quienes se enfrentarán al Atlético Madrid, Salzburgo y Lokomotiv Moscú.

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020