¿A qué hora y contra quién jugará Cristian Garin el sábado por la tercera ronda de Roland Garros?

La primera raqueta nacional Cristian Garin (19°) ya tiene horario para afrontar la tercera ronda de Roland Garros.

El chileno enfrentará al ruso Karen Khachanov (16°), ex miembro del Top 10, mañana sábado 3 de octubre no antes de las 9:30 horas de nuestro país, en el tercer turno de la cancha 14. Garin no registra enfrentamientos previos ante el oriundo de Moscú, aunque ambos comparten edad (24 años).

Garin madura en los "grandes" en la tierra donde explotó chico Con 24 años, alcanzó en Roland Garros por primera vez la tercera ronda en un Grand Slam, en el mismo donde se consagró como junior.

El vencedor tendrá una prueba de fuego en octavos de final, pues probablemente enfrentará al serbio Novak Djokovic (1°), quien juega frente al colombiano Daniel Elahi Galán (153°) mañana a las 10:30 horas en la cancha central.

Recordemos que será la primera vez que "Gago" juegue la tercera ronda de un Gran Slam, a la que clasificó tras vencer al alemán Philipp Kohlschreiber (86°) y al australiano Marc Polmans (122°).