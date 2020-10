"No vamos a tolerar esto": Landon Donovan retira a su equipo de la cancha tras insultos homofóbicos a uno de sus jugadores

Escándalo en la USL Championship, la segunda división del fútbol estadounidense, luego que el histórico Landon Donovan, hoy entrenador de San Diego Loyal, decidiera retirar a su equipo por los comentarios e insultos homofóbicos que recibiera uno de sus jugadores durante el partido ante Phoenix Rising.

¿Qué sucedió? A los 52', mientras San Diego derrotaba 3-1 a Phoenix por la USL Championship, Collin Martin, quien hace un tiempo reconoció públicamente su homosexualidad, recibió un insulto por parte de Junior Flemmings, quien en dialecto jamaiquino le dijo despectivamente "batty boy".

La situación molestó a Donovan que le recriminó el hecho al árbitro y al técnico rival, Rick Schantz. El incidente terminó Junior Flemmings expulsado y también con Martin por responder a la agresión.

La tensión continuó y Donovan le exigió al juez qué decisión iba a tomar. Fue en ese momento cuando el DT de Phoenix, quiso bajarle el tono a la discusión al asegurar que se trataba de "cosas del juego…".

Un futbolista de San Diego lo increpó y le dijo: "No seas tonto, sabes lo que significa". Schantz no se retractó e insistió: "esto no se trataba de racismo".

"No es racismo, es homofobia. Sos mejor que eso. Tenemos que sacar esto de nuestro deporte", le enrostró Donovan mientras se tomaba la cabeza.

Finalmente, Donovan conversó con sus jugadores quienes tomaron la decisión de retirarse del partido. "Nuestros muchachos, para su inmenso crédito, simplemente dijeron: 'No vamos a tolerar esto'. Tuvieron muy en claro en ese momento que estaban renunciando a todas las esperanzas de llegar a los Playoffs, a pesar de que estaban derrotando a uno de los mejores equipos de la liga. Pero dijeron que eso no importaba, que hay cosas más importantes en la vida y que tenemos que defender lo que creemos. Y ellos tomaron la decisión de marcharse", explicó más tarde el histórico ex volante estadounidense.

This is brilliant from Landon Donovan after the alleged homophobia towards one of his players.

Zero tolerance of bigotry is the only way to root it out of the game pic.twitter.com/y59WbSg5fF

— FootballJOE (@FootballJOE) October 1, 2020