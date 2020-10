Guardiola: "Bielsa es probablemente la persona que más admiro en el mundo del fútbol, como entrenador y como ser humano"

Este sábado a las 13:30 horas se verán las caras el Manchester City de Josep Guardiola ante el Leeds de Marcelo Bielsa, en duelo válido por la cuarta fecha de la Premier League.

Previo al compromiso, el estratega rosarino dedicó elogiosas palabras al ex volante del Barcelona, luego de ser consultado en rueda de prensa si se considera "el mentor" de Pep.

"De ningún modo me siento un mentor. No es como yo me sienta sino cómo lo evidencian los hechos", sostuvo Bielsa.

Además, aseguró que "si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ese es Guardiola. Y no es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie".

Posteriormente, le tocó el turno al español, quien alabó al entrenador argentino.

"Creo que Bielsa es probablemente la persona que más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como ser humano", afirmó.

Según consigna Sport, expresó además que "creo sinceramente que los entrenadores no se juzgan por sus títulos. Mis equipos han ganado más trofeos que los suyos, pero en cuanto a conocimiento estoy muy lejos de los de Marcelo. Es un gran regalo para la Premier League tenerlo aquí".

Por último, destacó que "creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos, es único. Especialmente su actitud como persona fuera del campo".