España: el Betis de Pellegrini se recupera con victoria sobre Valencia y es el puntero

El Real Betis, cuadro que dirige el chileno Manuel Pellegrini, se repuso este sábado de sus dos últimas derrotas para imponerse por 2-0 al Valencia en Mestalla con una gran actuación que le da licencia para colocarse como líder provisional de la liga española 2020-2021.

El conjunto verdiblanco olvidó sus derrotas ante Real Madrid y Getafe, esta última muy dolorosa, para llevarse una victoria muy trabajada y muy merecida por la propuesta desarrollada en la capital del Turia. Sergio Canales -recién llamado a la selección española- se vistió de héroe en la vuelta a la que fue su casa e inauguró el marcador a los 20 minutos con una acción de mucha clase.

El centrocampista cántabro se libró de Kondogbia con un leve toque con la zurda y golpeó con la diestra sin que llegase a tocar el suelo. El balón pegó en la espalda de Jason, pero esto no desvirtuó un bello gol. El 0-1 no despertó a un Valencia que apenas compareció en su propio campo. Joel casi no tuvo que realizar paradas de dificultad.

En la segunda mitad, los verdiblancos fueron a más y no pararon hasta conseguir el segundo. Primero fue Fekir, que no acertó con un disparo desde fuera del área y acto seguido los andaluces reclamaron una posible mano de Thierry Correias. El árbitro no vio nada, ni con el VAR mediante, y dejó seguir el juego. Diez minutos después llegó el 0-2 en pies de Cristian Tello, otro de los más destacados en el Betis.

El ex del Barça marcó con un fuerte disparo desde el costado izquierdo, pero el gol fue un regalo de Joaquín, que llegó desfondado al área valencianista para dar una asistencia exquisita. El segundo mató al Valencia y concedió el premio que tanto buscaba el equipo de las Trece Barras, que dormirá líder a la espera del resultado del Real Madrid ante el Levante.