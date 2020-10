Gualberto Jara tras la derrota de Colo Colo: "A veces un cambio viene bien"

Tras el encuentro en que Colo Colo cayó 1-0 ante Huachipato, Gualberto Jara habló por última vez con los medios antes de dejar su cargo como entrenador del "Cacique" y valoró la llegada del nuevo DT, Gustavo Quinteros: “A veces un cambio viene bien. De dirección, forma, idea; eso puede cambiar un poco el chip de la semana del jugador. Ojalá eso se traduzca en resultados”.

En relación a su tiempo dirigiendo al cuadro albo, el ex entrenador hizo su análisis: “Tratamos de cambiar un poco el rumbo y lastimosamente se dieron muchas dificultades que no eran futbolísticas y en fondo se hizo muy difícil todo. Sobre todo, sumando que los resultados no se dieron”.

“No encuentro que en estos últimos partidos la actitud no haya estado. Hoy mismo se corrió, con Peñarol también, se puso esa intención de cambiar el rumbo. Ahí aparece el nervio, la presión, nos equivocamos y perdemos esa precisión”, complementó.

Gualberto Jara ya acordó con la dirigencia que seguirá trabajando en las divisiones inferiores de Colo Colo, en donde planea continuar los trabajos que ya realizaba con su cuerpo técnico: “Tenemos en los cadetes un proyecto interesante y ambicioso, vamos a volver ahí a aportar nuestro granito de arena”.