Los técnicos tras el Clásico: Holan, entusiasmado; Caputto, resignado

Ariel Holan, técnico de Universidad Católica, analizó el triunfo de sus dirigidos por 3 a 0 sobre Universidad de Chile en el clásico, que le permite a los cruzados escaparse en la cima y sacarse el mal sabor de la casi segura eliminación en Copa Libertadores.

El DT explicó que la UC ha adquirido una idea de juego: "Se mostró desde que se reinició el torneo local y también en los partidos de copa. Estamos en el camino de una consolidación de una forma de jugar, que no es mejor ni peor que la de los demás, pero que nos identifica con los futbolistas y cuerpo técnico. Lógicamente hay que buscar la eficacia y el crecimiento como equipo, esto nos va a permitir ser mas competitivos".

Sobre la derrota ante Gremio a mitad de semana, Holan lamentó: "Por su puesto que nos hubiera encantado clasificar a octavos, pero todavía estamos vivos y tenemos la oportunidad en casa (ante Inter) y debemos aprovecharla".

Además, el ex Independiente se refirió a las molestias con las que salió reemplazado José Pedro Fuenzalida y se refirió a una posible nominación de Valber Huerta a la Roja ante la inminente lesión de Gary Medel.

"En el caso de 'Chapa" creo que no es nada grave gracias a Dios. En el caso de Valber, ante Gremio sintió una molestia, lo tuvimos en duda para que no corriera el riesgo de lastimarse, es uno de los futbolistas que crece día a día y está siendo más solido en la defensa individual y cada vez más agresivo, y eso me pone contento porque trabaja duro y su crecimiento es importante", explicó.

Finalmente, el estratego argentino comentó el buen nivel del portero de la “U”, Fernando de Paul: "De Paul hizo un gran partido, atajó bien, tuvimos muchas situaciones de gol que fueron neutralizadas por su mérito".

CAPUTTO: “UC NOS SUPERÓ EN EL JUEGO”

El entrenador de la Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió a la derrota sufrida este domingo frente a la Universidad Católica en una nueva versión del clásico estudiantil.

“UC nos superó en el juego. Uno tiene una estrategia y obviamente en algunos momentos no se vio. Se generaron oportunidades, pero no se concretaron”, dijo el estratega azul.

Además, el DT quedó molesto porque está es la segunda derrota consecutiva en el torneo tras perder 2-1 con Unión Española en la fecha pasada: “Lo que preocupa es que tengamos que haber juntado dos derrotas, no queremos que eso nos haga daño porque en este club genera más problemas. Ahí nosotros tenemos que corregir y volver a la senda del triunfo”.

“A nadie le gusta perder, no estoy conforme para nada. (…) Sé lo que pesan en este club los resultados. Hay cosas planteadas de principio de año y uno tiene en cuenta”, reflexionó Caputto.

En la siguiente fecha, Universidad de Chile recibirá al colista Deportes La Serena, buscando aumentar los 22 puntos que los mantienen quintos en el torneo nacional y a 10 unidades del puntero, Universidad Católica.