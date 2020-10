Elías Figueroa queda fuera de los mejores defensas centrales de la historia: sí está Sergio Ramos

La revista France Football, que todos los años entrega el Balón de Oro, está realizando una elección de los mejores futbolistas de la historia. Este lunes dio a conocer a los nominados para la zona defensiva y no incluyó a Elías Figueroa.

Pese a ser tres veces elegido mejor jugador de América, la publicación francesa dejó fuera a "Don Elías". Entre los 10 candidatos para integrar el "Ballon d'Or Dream Team" sí está, por ejemplo, Sergio Ramos.

We sum up all the nominees reveal of today ! #BOdreamteam

Next steps :

12th of October : 20 defensive midfields and 20 offensive midfields

19th of October : 10 right forwards, 10 centre forwards and 10 left forwards

Stay tuned ! pic.twitter.com/hjZ7FFlDD2

— France Football (@francefootball) October 5, 2020