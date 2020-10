Jean y el #FueraBeausejour: "Toda mi carrera no he sido un jugador muy querido"

Después de la dura caída 3-0 que sufrió Universidad de Chile ante la UC en la última edición del Clásico Universitario, los hinchas azules centraron sus críticas en la figura del experimentado Jean Beausejour. De hecho, los fanáticos de la U convirtieron en tendencia el hashtag #FueraBeausejour.

Y el propio Beausejour salió a referirse a dicha situación. "Me imagino que hay reacciones. He tenido la posibilidad de jugar en clubes de alta convocatoria, he tenido la posibilidad de estar en la Selección y en todos hay exigencia al máximo. No imagino a ningún hincha contento después del fin de semana", dijo el zurdo en conferencia de prensa.

Azul Azul le entregó su total respaldo a Hernán Caputto pese a las últimas duras derrotas de la U "Tiene el respaldo, porque se asume que este equipo se armó para entrar a una copa internacional", reveló una fuente de la concesionaria.

"Las críticas las acepto con humildad, me moldean el carácter, no te digo que no me hacen nada, pero estoy acostumbrado. Toda mi carrera no he sido un jugador muy querido, y eso es algo con lo que me ha tocado convivir y seguirá pasando hasta que me retire", añadió.

Consultado si este nivel de críticas lo ha llevado a pensar en el retiro, el bicampeón de América con al Roja respondió: "¿te imaginas el ejemplo que le daría a mis cercanos si ante las críticas tirara la toalla, me retirara del fútbol o renunciara a mi trabajo? Nunca le daría ese ejemplo a mi hijo, siempre he luchado contra las adversidades. Esto me afecta en algún grado, pero me hace mirar el futuro con esperanza. Soy un optimista de la vida. Estando en este club siempre voy a aspirar a ganar algún clásico y otro título".