Nuevo fichaje para Marcelo Bielsa: delantero brasileño es refuerzo del Leeds

En el último día del mercado de fichajes en Europa, el Leeds de Marcelo Bielsa logró asegurar un nuevo refuerzo.

Se trata del extremo brasileño Raphinha, quien proviene desde el Rennes de Francia.

El atacante de 23 años, quien cuenta además con un paso por el Sporting Lisboa de Portugal, se convirtió en el fichaje número 13 del rosarino para el retorno de su equipo a la Premier League.

🙌 #LUFC are delighted to announce the signing of Brazilian winger Raphinha from @staderennais

