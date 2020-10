¿Qué pasó? La cuenta de Twitter del Manchester City "desapareció" por varios minutos

De repente, como si nada, la cuenta oficial del Manchester City desapareció de Twitter, generando una gran sorpresa entre sus hinchas y los fanáticos del fútbol inglés.

¿Qué pasó? Por varios minutos, la cuenta de los Citizens estuvo suspendida por lo que el club inició las investigaciones para dar con la causa.

Según dio a conocer el Daily Mail, se trató de un error técnico de la plataforma de la red social, y desde el propio club confirmaron que su cuenta no había sido hackeada.

Finalmente la cuenta fue restaurada minutos más tarde y con un divertido GIF, el mismo club se tomó con humor lo sucedido al asegurar que "realmente no estamos aquí".

We're not really here… pic.twitter.com/ktSebnyAd0

— Manchester City (@ManCity) October 7, 2020