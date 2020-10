¿Lo extrañará la Roja?: Felipe Mora se lució con un doblete en goleada del Portland

Una feliz jornada vivió el delantero Felipe Mora en la goleada 6-3 como visitante del Portland Timbers sobre Los Ángeles Galaxy, por la MLS de Estados Unidos.

El atacante formado en Audax Italiano marcó dos tantos en el encuentro disputado en el estadio Dignity Health Sport Park de Carson. Abrió la cuenta a los 14' al conectar un pase de Yimmi Chará y puso el 4-2 parcial en favor de su equipo a los 60' tras ser asistido por Jorge Villafaña.

Los otros goles de su equipo fueron obra de Jeremy Ebobisse (23' y 80'), Diego Valeri (47') y Larrys Mabiala (63'). En tanto, para el conjunto dueño de casa marcaron Julian Araujo (34'), Ethan Zubak (55') y Cristian Pavón (70').

Felipe Mora, quien no fue considerado por el DT de la Roja Reinaldo Rueda para los duelos eliminatorios ante Uruguay y Colombia, lleva 6 goles en 13 partidos disputados desde que se retomó la competencia en Estados Unidos tras el receso por el covid-19.

Con este triunfo, el Portland Timbers del ex delantero de Universidad de Chile se mantiene segundo en la tabla de la Conferencia Este de la MLS con 27 puntos, a 3 del líder Seattle Sounders.

Revisa los goles de Felipe Mora:

All those passes leading to Felipe Mora's second of the night.🤤#LAGvPOR | #RCTID pic.twitter.com/oR2YzP7teq

— Portland Timbers (@TimbersFC) October 8, 2020