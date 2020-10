El juicio de Javier Castrilli: "No fue penal, los jugadores no pueden andar como 'Teletubbies' en la cancha"

Mucho análisis y comentario está dejando la clarísima mano en el área de Sebastián Coates y que el árbitro paraguayo Eber Aquino decidió no ir a revisar al VAR cuando Chile igualaba 1-1 ante Uruguay en el Centenario por las Clasificatorias.

Uno que quiso pronunciarse sobre la polémica fue el ex árbitro argentino Javier Castrilli quien en conversación con Radio Sport 890 de Uruguay aseguró que la jugada no era para cobrar penal a favor de la Roja.

"No es penal de Coates, el brazo está pegado al cuerpo, el jugador quiere sacar el brazo, no se quedó estático. Si no entendes eso, no entendes lo que es una mano. Los jugadores no pueden andar como 'teletubbies' por la cancha", aseguró el retirado referee.

Asimismo, el argentino aseguró que Aquino no tuvo errores durante el encuentro. "Es difícil encontrar un partido donde todas las polémicas son para el mismo lado, pero más difícil es encontrar que el árbitro resuelva todas bien, como Aquino ayer que no tuvo errores", sentenció.