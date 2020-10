La bomba que lanzó Guarello tras el escandaloso arbitraje de Aquino: "La Conmebol quiere congraciarse con la AUF"

El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello no se guardó nada a la hora d e comentar lo que fue el escandaloso arbitraje del paraguayo Eber Aquino, en la derrota 2-1 que sufrió Chile ante Uruguay en Montevideo, en el inicio de las clasificatorias sudamericanas a Qatar 2022.

Durante la transmisión de "Los Tenores", Guarello partió manifestando lo siguiente: "el margen de interpretación se puede aplicar a la mano de Sebastián Vegas, pero a la de Coates no. Hay árbitros-comentaristas que validan que no se cobrara el penal, ¿por qué? Hay una fraternidad y cofradía arbitral. Evidentemente, es muy claro que Javier Castrilli lo dice porque aspiran a algún cargo en la Conmebol. Se está congraciando, no puede decir que el arbitraje fue perfecto".

"El reglamento y la tecnología hoy están implementados para que esto no pase. Y si no hubiera tecnología Aquino tenía la visión para ver la mano, tenía al guardalíneas. Tenía que consultar al VAR. Después de la mano de Vegas no hay excusas para no ir a mirar. ¿Que Coates tenía la mano pegada al cuerpo? O tienen problemas cognitivos para interpretar lo que ven o actúan de mala fe. Castrilli actúa de mala fe pensando en un premio y puestito en la Conmebol. La mano no estaba pegada al cuerpo", continuó.

Por lo dicho, el también rostro de Canal 13 sentenció: "no hay interpretación posible, acá actúa o la mala fe: no vamos a dejar que Chile gane. O la cobardía: no me atrevo a dejar que Chile gane".

"La Conmebol quiere congraciarse con la AUF"

En sus reclamos, Guarello fue más allá. "Pablo Milad pide las grabaciones, que deben estar en guaraní… 'no lo vayas a ver porque si lo ves vas a tener que cobrar el penal'. Eso tienen que haberle dicho a Aquino. Imposible que le dijeran que la pelota no le da en la mano. ¿O no tienen la capacidad? Había tres árbitros y ninguno ve la mano. Evidentemente hay una intencionalidad. El único que encontró perfecto que no cobraran el penal fue Castrilli, curioso porque está cesante", declaró.

Y tras ello, estableció lo siguiente: "voy a tirar una bombita, esto me lo manda un ex dirigente de la ANFP. La Conmebol quiere congraciarse con la AUF, que cuando partió Alejandro Domínguez era la asociación díscola. Lo otro, hilando fino, ya que el palangana no es capaz de ir a mirar la pantalla, lo mínimo que puede hacer… Si él actúa con mala fe, yo también: ¿y si Domínguez piensa que Chile es rival directo de Paraguay en la clasificación, y un triunfo de Chile en el Centenario les desordenaba el naipe?".